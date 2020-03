In England wird eifrig diskutiert, wie man die Saison noch zu Ende spielen könnte. Der neuste Plan scheint verwegen.

Legende: Würde von der Fortsetzung der Meisterschaft profitieren Jürgen Klopp, Trainer des designierten Meisters Liverpool. Keystone

Wie die Zeitung Independent am Montag berichtete, sollen die 92 ausstehenden Partien allesamt als Geisterspiele in ausgewählten Stadien in London und im Raum Birmingham ausgetragen werden – unter speziellen Bedingungen:

Sämtliche für den Spielbetrieb nötigen Personen, also etwa Fussballer, Betreuer, Schiedsrichter und auch Mitarbeiter von TV-Stationen, müssten in eigens reservierten Hotels wochenlang in Quarantäne.

Regelmässige Tests stünden an der Tagesordnung. Von den Hotels würden alle Beteiligten in die jeweiligen Stadien und danach sofort wieder zurück ins Quartier gebracht werden.

Entwicklung nicht abzuschätzen

Für dieses Vorhaben soll es bereits die prinzipielle Zustimmung der britischen Regierung geben. Der Neustart der Premier League, die vorerst bis am 30. April pausiert, soll im Juni erfolgen. Täglich würde es mehrere Spiele geben.

Hinter dem Plan prangt aber ein dickes Fragezeichen: Derzeit ist nämlich nicht seriös abzuschätzen, wie sich die Coronavirus-Lage in England in knapp drei Monaten darstellt.