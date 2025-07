News aus den US Sports

Legende: Keine Messi-Tore, keine Punkte Inter Miami muss sich Cincinnati geschlagen geben. Getty Images/Jeff Dean

MLS: Klare Niederlage für Miami

Lionel Messis beeindruckende Torserie ist gerissen: Nach fünf Doppelpacks hintereinander in der Major League Soccer ist der Argentinier erstmals wieder leer ausgegangen. Die 0:3-Niederlage von Inter Miami beim FC Cincinnati konnte auch der 38-Jährige nicht verhindern. «Heute waren wir von Beginn an klar unterlegen», sagte Miamis Cheftrainer Javier Mascherano. Miami belegt mit 38 Punkten den 5. Rang in der Eastern Conference, hat aber 3 Spiele weniger auf dem Konto als Leader Philadelphia (46 Zähler).

MLS: D.C. United weiter im Tief

D.C. United – der zukünftige Klub von Trainer René Weiler – kommt weiter nicht vom Fleck. Das Team aus Washington unterlag Charlotte 1:2 und kassierte die 6. Niederlage aus den letzten 7 Spielen. D.C. United liegt auf dem vorletzten Platz in der Eastern Conference. Weiler, der noch auf seine Arbeitserlaubnis wartet, stand noch nicht an der Seitenlinie.