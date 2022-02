Legende: Künftig in Spanien tätig Pierre-Emerick Aubameyang. Keystone

Spanien: Barcelona verpflichtet Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang wechselt von Arsenal zum FC Barcelona. Der Präsident der Katalanen, Joan Laporta, bestätigte entsprechende Medienberichte. Eine offizielle Mitteilung zum Transfer des 32-Jährigen habe es noch nicht gegeben, weil die nötigen Dokumente aus London «eine Minute vor Schliessung des Transferfensters» um Mitternacht eingetroffen seien, erklärte er. «Wenn alles gut geht, werden wir Aubameyang am Ende der Woche präsentieren», sagte Laporta. Er versicherte, dass die medizinische Untersuchung absolviert und der Vertrag mit dem Stürmer bereits unterzeichnet worden sei.

England: Everton holt namhaftes Duo

Das neu von Frank Lampard trainierte Everton hat den englischen Internationalen Dele Alli von Tottenham Hotspur verpflichtet. Abhängig von den Leistungen des 25-jährigen Offensivspielers könnte die Transfersumme bis zu 50 Millionen Franken betragen. Alli spielte in den letzten 6,5 Jahren für die «Spurs», gehörte aber zuletzt nicht mehr zur Stammformation. Bei Everton unterschrieb er bis 2024. Das Team aus Liverpool konnte zudem am letzten Transfertag die Verpflichtung des 24-jährigen Niederländers Donny van de Beek bekanntgeben. Der Mittelfeldspieler kommt bis Ende Saison leihweise von Manchester United.

Italien: Behrami in die Serie B

Valon Behrami setzt seine Karriere wie erwartet in Italien fort. Der frühere Schweizer Internationale wechselt zu Brescia, dem Dritten der Serie B mit Trainer Filippo Inzaghi. Vor 10 Tagen löste Behrami seinen Vertrag mit dem Serie-A-Klub CFC Genoa vorzeitig auf. Brescia ist für den 36-jährigen Mittelfeldspieler bereits der 7. Klub in Italien.

Deutschland: Ademi zu Paderborn

Nach nur knapp einem halben Jahr verlässt der Schweizer Kemal Ademi Russland bereits wieder. Der frühere FCB- und Xamax-Stürmer wechselt von FK Khimki zum SC Paderborn in die 2. Bundesliga. Beim Tabellenneunten, bei dem mit Jasper van der Werff aktuell noch ein zweiter Schweizer engagiert ist, unterschrieb der 26-jährige Ademi einen Vertrag bis zum Saisonende.

England: Eriksen bis im Sommer bei Brentford

Christian Eriksen hat 7 Monate nach seinem Herzstillstand an der EURO 2020 einen neuen Vertrag unterschrieben. Der Däne (29) spielt bis im Sommer in der Premier League bei Brentford. Nach seinem Zusammenbruch im letzten Juni war Eriksen ein Defibrillator eingesetzt worden. Sein Vertrag bei Inter Mailand wurde in der Folge aufgelöst, weil die italienische Serie A Einsätze mit Defibrillator verbietet.

England: Manchester City verpflichtet Alvarez

Manchester City hat den argentinischen Internationalen Julian Alvarez für fünfeinhalb Jahre von River Plate verpflichtet. Für den 22-jährigen Stürmer bezahlen die «Citizens» laut Medienberichten 23 Millionen Euro. Bis im Juli 2022 bleibt Alvarez leihweise bei River Plate.

England: Burnley holt Weghorst

Der Wechsel von Wout Weghorst vom Bundesligisten VfL Wolfsburg in die Premier League zum FC Burnley ist perfekt. Der niederländische Stürmer (29) unterschrieb bis Sommer 2025. Die Ablösesumme beträgt nach Medienberichten rund 14 Millionen Euro. Weghorst hatte 2018 von Alkmaar zu Wolfsburg gewechselt.