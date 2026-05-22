Bei OGC Nizza mit dem brasilianischen Altstar Dante geht es im Cupfinal und in der Barrage um alles oder nichts.

Legende: Der Abschied naht Dante Bonfim. Imago/Icon Sport

Europa oder Abstieg? Oder beides zusammen? Binnen sechs Tagen entscheidet sich, ob die illustre 24-jährige Profikarriere des inzwischen 42-jährigen Brasilianers Dante im Triumph oder in der Katastrophe endet.

Der langjährige Bundesliga-Innenverteidiger (Mönchengladbach, Bayern München, Wolfsburg) trifft am Freitag mit OGC Nizza im französischen Cupfinal auf Lens. Holt Nizza den Titel, spielt es im Herbst europäisch. Nächste Woche geht es in der Barrage gegen St-Étienne dagegen um den Liga-Erhalt.

Grosse Erfolge mit Bayern München

Dante, der im Sommer Trainer von Bayerns U23 werden soll, steht in seiner 10. Saison bei Nizza. Obwohl Volleinsätze selten geworden sind, trägt er die Captainbinde.

Ähnliche Erfolge wie mit den Bayern (Titel in der Champions League und an der Klub-WM, drei Meisterschalen, zwei Pokalsiege) sind ihm in Südfrankreich verwehrt geblieben. Nun steht er zum Abschied vor einer der folgenreichsten Wochen seiner Karriere.

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