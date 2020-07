Legende: Am Boden Norwich-Verteidiger Timm Klose im Spiel gegen West Ham. imago images

Norwich City, der Klub mit den Schweizern Timm Klose und Josip Drmic, steht als erster Absteiger aus der Premier League fest. Der letztjährige Aufsteiger ging gegen West Ham mit 0:4 unter und kann die Nicht-Abstiegsplätze in den verbleibenden drei Runden nicht mehr erreichen. Klose war bereits 2016 mit dem Klub aus Ostengland abgestiegen.

West Hams Michail Antonio erledigte die «Canaries» mit vier Treffern praktisch im Alleingang. Der 30-jährige Engländer ist der neunte Spieler in der Premier-League-Geschichte, der in einem Auswärtsspiel viermal traf.

Burnley trotzt Liverpool einen Punkt ab

Der FC Liverpool (mit Xherdan Shaqiri im Kader) muss in dieser Saison an der Anfield Road erstmals Punkte abgeben. Der englische Meister kam gegen Burnley nicht über ein 1:1 hinaus. Nachdem Andy Robertson vor der Pause die Führung für die «Reds» erzielte (34.), glich Burnleys Jay Rodriguez in der zweiten Hälfte aus (69.). Johann Gudmundsson hatte kurz vor Schluss sogar noch die Chance auf den Sieg für die Gäste, scheiterte mit seinem Versuch aber am Querbalken (87.).