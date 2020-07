Vor 2 Wochen ist Josip Drmic mit Norwich in England abgestiegen. Im Interview spricht er über schwierige Zeiten und eine mögliche Rückkehr in die Schweiz.

Josip Drmic ist gerade frisch aus England zurückgekehrt und macht sich derzeit bereit für seine Ferien in Kroatien, der Heimat seiner Eltern. «Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen und freue mich sehr darauf.»

Der 27-Jährige hat keine einfache Saison hinter sich. Mit Premier-League-Aufsteiger Norwich ist Drmic als letztplatziertes Team mit 13 Punkten und mehr Rückstand auf die Konkurrenz sang- und klanglos abgestiegen.

Das Schlimmste für den Stürmer

«Es war sehr hart und sehr schwer», blickt der Stürmer zurück. Vor allem in der Offensive habe sein Team zu wenig gezeigt – nur 2 Tore in 10 Spielen seit dem Re-Start sprechen Bände.

Für ihn und seine Sturmkollegen sei es aber auch eine schwierige Ausgangslage gewesen. «Wir waren immer der Underdog und sassen meist mit unserem parkierten Bus hinten drin. Für einen Stürmer ist das das Schlimmste: Du hast keine Aktion nach vorne und kannst nicht das machen, was du am besten kannst», so Drmic.

Gegen Spieler wie Pogba oder Van Djik zu spielen, das ist schon cool.

Die nötigen Spiele nicht erhalten

Insgesamt kam Drmic in der Meisterschaft nur auf 21 (Teil-) Einsätze. Das lag zum einen an Konkurrenten wie dem Hinrunden-Überflieger Teemu Pukki, zum anderen an einer mühsamen Oberschenkelverletzung, die Drmic sich Ende November zugezogen hatte.

Er rekapituliert: «Das war schwierig. Aber ich habe die Verletzung meistern können. Dann brauchst du einfach unbedingt wieder Spiele und Einsatzminuten, um dich zu zeigen. Die habe ich dann leider nicht bekommen.»

Ich habe noch zwei Jahre Vertrag - aber in diesem Business weiss man heutzutage nie.

Schweiz-Rückkehr im Kopf

Seinen Wechsel nach England im letzten Sommer bereut Drmic trotz der sportlichen Flaute nicht: «Ich wollte in der besten Liga der Welt spielen. Und dann gegen Spieler wie Pogba oder Van Djik zu spielen, das ist schon cool.»

Die Zukunft des 34-fachen Schweizer Internationalen ist derzeit noch ungewiss: «Wir führen gerade Gespräche. Ich habe noch zwei Jahre Vertrag – aber in diesem Business weiss man heutzutage nie. Ich kann mir beides vorstellen: zu gehen oder zu bleiben.»

Und eine Rückkehr in die Schweiz? «Der Gedanke ist da. Aber ich würde auch gerne weiter auf dem höchsten Level spielen. Ich will noch mehr Abenteuer.»