Vielen Engländern ist der Boxing Day heilig. In diesem Jahr fällt er quasi aus. Woran liegt das?

Legende: Er wäre bereit für den Boxing Day Doch seine «Hammers» duellieren sich erst am 27. Dezember mit Fulham. Imago/Colorsport

Er gehört für viele Briten zum Fest wie die königliche Ansprache, Mince Pies oder Weihnachtslieder: der Boxing Day der Premier League. Nicht wenige fussballverrückte Engländer machen sich jeweils am 26. Dezember auf, nach dem Auspacken der Geschenke in die Stadien zu pilgern. Der 2. Weihnachtstag ist stets auch Datum mehrerer Partien in Englands höchster Liga – oft unter Beteiligung von Topteams.

Doch dieses Jahr und erstmals in der 137-jährigen Geschichte bricht die Premier League mit der Tradition. Eine einzige Partie steht am Boxing Day auf dem Programm: ManUnited empfängt am Abend Newcastle mit dem Schweizer Fabian Schär.

33 Runden am Wochenende

Weshalb? Die Gründe sind profan. Für die TV-Stationen müssen 33 Runden an Wochenenden durchgeführt werden. Mit erneuertem FA-Cup und zahllosen internationalen Auftritten lag es rein kalendarisch nicht drin, das letzte Dezember-Wochenende nicht als solches zu behandeln.

Traditionalisten dürfen aufatmen: 2026 fällt der 26. Dezember auf einen Samstag. Dem schnellstmöglichen Comeback des Boxing Days steht nichts im Weg.

