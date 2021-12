Wegen Corona mussten am Stephanstag in der Premier League 3 Partien abgesagt werden. Granit Xhaka steht im Einsatz.

Legende: Geht am Stephanstag auf Punktejagd Nati-Captain Granit Xhaka steht mit Arsenal im Einsatz. imago images

Der 2. Weihnachtstag ist in der Premier League traditionell ein Gross-Kampftag. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts wurde auf der Insel an Weihnachten gespielt. Seit 1966 findet der traditionelle Spieltag am «Boxing Day» statt. In der Regel stehen die Top-Teams der Liga im Einsatz, doch Corona macht erneut einen Strich durch die Rechnung.

Klubbosse «boxen» den Spieltag durch

In den letzten Tagen wurde auch die Premier League wegen der neuen Omikron-Variante des Coronavirus mächtig durcheinander gewirbelt. Einige Teams mussten nach positiven Fällen in Quarantäne. Doch die Klubbosse wollten den medienwirksamen «Boxing Day» nicht streichen.

01:22 Video Tottenham-Coach Conte über die Corona-Situation (engl.) Aus Sport-Clip vom 24.12.2021. abspielen

Xhaka im Einsatz

Nun stehen noch 6 der ursprünglich 9 Partien an:

Leader Manchester City empfängt Leicester, Chelsea muss bei Aston Villa ran, und Arsenal mit dem Schweizer Granit Xhaka trifft auswärts auf das Schlusslicht Norwich.

Liverpool hingegen muss wegen Corona-Fällen bei Gegner Leeds pausieren.

Das Duell zwischen Newcastle und Manchester United wurde auf den 27. Dezember angelegt.

Gerrard an Corona erkrankt Box aufklappen Box zuklappen Aston Villa muss in mindestens 2 Partien auf Trainer Steven Gerrard verzichten. Der 41-Jährige, seit gut 6 Wochen beim Tabellen-10. im Amt, wurde positiv auf Covid-19 getestet und musste sich in Isolation begeben.

Das Gleiche widerfuhr Patrick Vieira, der am Sonntag ein positives Testergebnis erhielt. Wie Gerrard fehlt auch der französische Trainer seinem Team Crystal Palace am 26.12.