Der FC Barcelona kann sein erstes Heimspiel der neuen Saison nicht wie ursprünglich geplant im Camp Nou austragen.

Legende: Überschaubar Das Estadi Johan Cruyff auf dem Trainingsgelände des FC Barcelona. imago images/AFLOSPORT

Wie der FC Barcelona am Dienstag mitteilte, habe man noch nicht die nötige Freigabe für das sich im Umbau befindende Stadion Camp Nou erhalten. Stattdessen wird das Spiel gegen den FC Valencia am Sonntag im nur 6000 Zuschauer fassenden Estadi Johan Cruyff stattfinden.

Die spanische La Liga hatte den Austragungsort trotz der nicht ausreichenden Zuschauerkapazität von 8000 Plätzen bereits vorläufig akzeptiert. Barcelona muss jedoch dafür sorgen, dass alle Voraussetzungen geschaffen sind, um den VAR nutzen zu können.

Olympiastadion besetzt

Im Olympiastadion, das Barça in den vergangenen beiden Spielzeiten als Ausweichort diente, tritt am Freitag der Musiker Post Malone auf. Daher ist es nicht möglich, zwei Tage später dort ein Fussballspiel auszutragen.

Barcelona arbeite nun «intensiv» daran, «die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten», hiess es in der Mitteilung des Klubs. Nach über zwei Jahren Bauzeit steht das Camp Nou vor einer Teileröffnung, bei einer Rückkehr wäre die Kapazität auf lediglich 27'000 Zuschauer beschränkt.