Nach zwei Startniederlagen hat Arsenal in der Premier League seine ersten Punkte geholt. Im London-Derby gegen West Ham gewannen die seit dieser Saison von Unai Emery gecoachten «Gunners» mit 3:1.

Ein Eigentor zum 2:1 durch Issa Diop, der Pierre-Emerick Aubameyang am Abschluss hindern wollte, brachte in der 70. Minute die Entscheidung. In der Nachspielzeit erhöhte Danny Welbeck zum Endstand. Nati-Spieler Granit Xhaka spielte durch. Nicht zum Einsatz kam dagegen Stephan Lichtsteiner.

ManCity patzt beim Aufsteiger

Meister Manchester City entging bei Wolverhampton einer Niederlage mit Mühe. Der Aufsteiger ging in der 57. Minute durch Willy Boly in Führung. 12 Minuten später konnte der französische Innenverteidiger Aymeric Laporte für die «Citizens» ausgleichen.