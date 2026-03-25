Ein Diagnosefehler bei Real Madrids Ärzteteam soll die Genesung des Stürmers verzögert haben.

Legende: Verletzte sich am 7. Dezember an Knie Kylian Mbappé. AP Photo/Manu Fernandez

Die Ärzte von Real Madrid sollen Starstürmer Kylian Mbappé im Dezember am falschen Knie untersucht haben. Die Zeitungen El Pais und Marca bestätigten die Enthüllung des französischen Senders RMC Sport.

Laut El Pais habe die Fehldiagnose Mbappés Knieverletzung «verschärft und die Genesung verzögert». Der französische Nationalstürmer schäume vor Wut, schrieb Marca. Der Fehler der medizinischen Abteilung habe beim 15-fachen Champions-League-Sieger Chaos ausgelöst.

«In Paris die richtige Lösung gefunden»

Journalist Daniel Riolo erklärte: «Eine Kernspintomographie wurde am rechten Bein durchgeführt, obwohl er am linken Bein Schmerzen hatte.» Das habe Mbappé «gehörig auf die Palme gebracht».

Mbappé, der sich am 7. Dezember bei der Heimpleite gegen Celta de Vigo (0:2) verletzt hatte, sagte am Montag: «Ich hatte das Glück, in Paris die richtige Lösung zu finden.» Er sei in dieser Zeit «nicht der glücklichste Spieler der Welt» gewesen.

Der 27-Jährige wurde in Paris von Arzt Bertrand Sonnery-Cottet behandelt und sei nun zu «100 Prozent fit».