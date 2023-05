Legende: Haben den Pokal in ihren Händen Die Spieler von Manchester City. Keystone / AP Photo / Jon Super

Manchester City feierte seinen neunten Meistertitel standesgemäss mit einem 1:0-Heimsieg gegen Chelsea. Julian Alvarez erzielte in der 37. Runde der Premier League den einzigen Treffer der Partie. Trainer Pep Guardiola hatte die Gelegenheit genutzt, um die Mehrheit seiner wichtigsten Spieler zu schonen, nachdem schon am Vortag die Niederlage von Arsenal gegen Nottingham die Meisterschaft zugunsten der Citizens entschieden hatte. Auch mit der B-Mannschaft trumpfte Manchester City mit einem Weltmeister als Torschützen auf.

Akanji in Startaufstellung

Der Argentinier Alvarez hätte Mitte der zweiten Halbzeit fast seinen zweiten Treffer erzielt, der wegen Handspiels aber annulliert wurde. Manuel Akanji war einer der wenigen Stammspieler, die von Beginn weg eingesetzt wurden. Nach einer knappen Stunde wurde er ausgewechselt. Manchester City hat noch Chancen auf zwei weitere Titel, am 3. Juni im Cupfinal gegen Manchester United und eine Woche später in der Champions League gegen Inter Mailand.

Brighton im Europacup

Brighton & Hove Albion sicherte sich dank eines 3:1-Sieges gegen Absteiger Southampton zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins das Europa-Ticket. Mann des Spiels wurde Evan Ferguson, welcher mit 2 Treffern in der ersten Hälfte schon früh die Weichen auf den Sieg Brightons stellte. Der Ex-Basler Mohamed Elyounoussi verkürzte zwar noch für Southampton, doch Pascal Gross machte mit dem 3:1 in der 69. Minute den Deckel drauf.

