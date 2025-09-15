Trainer Gerardo Seoane ist bei Borussia Mönchengladbach angezählt. Null Tore nach drei Spielen machen wenig Hoffnung.

Das 0:4 gegen Werder Bremen war bereits das dritte Spiel für Gladbach ohne Tor. Gerardo Seoane, schon ohne allzu grossen Kredit in die Saison gestartet, ist langsam aber sicher angezählt. «Wir müssen schnell wieder auf die Beine kommen», sagte der Schweizer. Die grosse Frage lautet nur: Darf er dabei noch helfen?

Sportdirektor Roland Virkus vermied nach der deftigen Niederlage jedenfalls ein klares Bekenntnis zu Seoane. «Ich verstehe die Nachfragen. Aber seht es mir bitte nach, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt, nach so einem Spiel, erstmal schauen muss, was die Gründe waren», sagte er.

Historisch schlecht

Ein Bekenntnis zum Trainer klingt anders – kein Wunder, gehen Virkus und Seoane doch zunehmend die Argumente aus. Ohne ein Tor an den ersten drei Spieltagen war die Borussia zuvor nur einmal in 58 Jahren Bundesliga (1991/92) geblieben. Und schlechter als mit einem Punkt und 0:5 Toren stand die Borussia zu diesem Zeitpunkt nur in der Saison 2015/16 da.

Seoanes Zukunft bei der Borussia hängt auch wegen dieser Statistik am seidenen Faden.