Seit dem 17. August wartet Nottingham Forest in der Premier League auf einen Sieg – und das Warten geht beim Team von Dan Ndoye weiter. Nach einem Doppelschlag dank Toren von Morgan Gibbs-White (48.) und Nicolò Savona (50.) – beide Male hatte Ndoye seine Füsse im Spiel – führte Nottingham im Heimspiel gegen Manchester United plötzlich mit 2:1.
Doch die «Red Devils», zuletzt 3 Mal in Folge siegreich, steckten nicht auf und kamen in der 81. Minute durch einen Volley von Amad Diallo zum Ausgleich. Bei diesem Spielstand blieb es – auch weil Forest-Verteidiger Murillo in der Nachspielzeit auf der Linie retten konnte.
Arsenal nicht zu stoppen
Ganz anders ist die Gemütslage bei Tabellenführer Arsenal. Die «Gunners» siegten bei Burnley mit 2:0 und feierten damit den 5. Dreier in Serie. Viktor Gyökeres (14.) und Declan Rice (35.) erzielten mit Kopfbällen die Tore. Arsenal blieb zum 4. Mal in Folge ohne Gegentor.