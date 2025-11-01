Dan Ndoye kassiert mit Nottingham gegen Manchester United noch den Ausgleich. Arsenal ist nicht zu bremsen.

Legende: Kein Durchkommen ... ... für Natispieler Dan Ndoye (rechts) gegen ManUniteds Luke Shaw. Imago/Shutterstock

Seit dem 17. August wartet Nottingham Forest in der Premier League auf einen Sieg – und das Warten geht beim Team von Dan Ndoye weiter. Nach einem Doppelschlag dank Toren von Morgan Gibbs-White (48.) und Nicolò Savona (50.) – beide Male hatte Ndoye seine Füsse im Spiel – führte Nottingham im Heimspiel gegen Manchester United plötzlich mit 2:1.

Doch die «Red Devils», zuletzt 3 Mal in Folge siegreich, steckten nicht auf und kamen in der 81. Minute durch einen Volley von Amad Diallo zum Ausgleich. Bei diesem Spielstand blieb es – auch weil Forest-Verteidiger Murillo in der Nachspielzeit auf der Linie retten konnte.

Arsenal nicht zu stoppen

Ganz anders ist die Gemütslage bei Tabellenführer Arsenal. Die «Gunners» siegten bei Burnley mit 2:0 und feierten damit den 5. Dreier in Serie. Viktor Gyökeres (14.) und Declan Rice (35.) erzielten mit Kopfbällen die Tore. Arsenal blieb zum 4. Mal in Folge ohne Gegentor.

Premier League