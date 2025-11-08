Die «Spurs» drehen die Partie gegen ManUnited spät, Matthijs de Ligt gleicht in der 96. Minute aber noch aus.

Legende: Erzielte den späten Ausgleich Matthijs de Ligt. imago images/Office Sports Photography

In der 11. Runde der Premier League stand im Norden Londons die Neuauflage des Europa-League-Finals und gleichzeitig ein Verfolgerduell auf dem Programm. Manchester United startete besser in die Partie und ging in der 32. Minute durch Bryan Mbeumo in Führung.

Das 1:0 hatte lange Bestand. Die Gäste steuerten auf einen knappen Auswärtssieg zu, ehe die Partie nochmals ordentlich Fahrt aufnahm: Mathys Tel (84.) und Richarlison (91.) drehten die Partie zugunsten der Londoner. Den Schlusspunkt setzten aber die «Red Devils», die durch Innenverteidiger Matthijs de Ligt in der 96. Minute noch ausglichen.

Arsenal zu Gast bei Xhakas Sunderland

Damit verpassten es die «Spurs», aber auch Manchester United auf Schlagdistanz zu Leader Arsenal zu bleiben. Die «Gunners» stehen am Samstagabend im Norden Englands im Einsatz. Captain von Gegner Sunderland ist Granit Xhaka, selber langjähriger Arsenal-Spieler.

Premier League