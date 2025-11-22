Liverpool findet auch nach der Länderspiel-Pause nicht aus der Krise. Zuhause gegen Nottingham setzt es ein 0:3 ab.

Legende: Erfolgreicher Ausflug an die Anfield Road Nottinghams Dan Ndoye, hier im Zweikampf gegen Milos Kerkez. Getty Images/Shaun Botterill

So manch ein Liverpool-Fan dürfte gehofft haben, dass die Länderspiel-Pause den «Reds» guttun würde. Weit gefehlt. Gegen das ebenfalls kriselnde Nottingham geriet der amtierende Meister vor eigenem Anhang gleich mit 0:3 unter die Räder.

6. Niederlage aus letzten 7 Spielen

Nach etwas mehr als einer halben Stunde und dem 1:0 durch Murillo nahm das Liverpooler Ungemach seinen Lauf. Nach dem Seitenwechsel machten Nicolo Savona (46.) und Morgan Gibbs-White (78.) den überraschenden Auswärtssieg der «Tricky Trees» perfekt. Dan Ndoye stand bei Nottingham in der Startelf und wurde kurz erst vor Schluss ausgewechselt.

Während Nottingham dank dem Dreier die Abstiegszone verlässt, fällt Liverpool nach der 6. Niederlage aus den letzten 7 Premier-League-Partien aus den Top 10.

Sunderland geschlagen

Zum erst 3. Mal als Verlierer vom Platz musste Granit Xhaka mit Sunderland. Der Aufsteiger zog bei Fulham mit 0:1 den Kürzeren. Raul Jimenez gelang in der 84. Minute der goldene Treffer.

