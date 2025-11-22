Liverpool findet auch nach der Länderspiel-Pause nicht aus der Krise. Zuhause gegen Nottingham setzt es ein 0:3 ab.

Legende: Erfolgreicher Ausflug an die Anfield Road Nottinghams Dan Ndoye, hier im Zweikampf gegen Milos Kerkez. Getty Images/Shaun Botterill

So manch ein Liverpool-Fan dürfte gehofft haben, dass die Länderspiel-Pause den «Reds» guttun würde. Weit gefehlt. Gegen das ebenfalls kriselnde Nottingham geriet der Meister vor eigenem Anhang gleich mit 0:3 unter die Räder.

6. Niederlage aus letzten 7 Spielen

Nach gut einer halben Stunde und dem 1:0 durch Murillo nahm das Liverpooler Ungemach seinen Lauf. Nach dem Seitenwechsel machten Nicolo Savona (46.) und Morgan Gibbs-White (78.) den überraschenden Auswärtssieg der «Tricky Trees» perfekt. Dan Ndoye wurde bei Nottingham erst kurz vor Schluss ausgewechselt.

Während Nottingham dank dem Dreier die Abstiegszone verlässt, fällt Liverpool nach der 6. Niederlage aus den letzten 7 Premier-League-Partien aus den Top 10.

Newcastle schlägt ManCity

Einen Dämpfer musste auch Manchester City hinnehmen. Die «Skyblues» unterlagen in Newcastle mit 1:2. Harvey Barnes erzielte beide Treffer der «Magpies», bei denen Fabian Schär in der Innenverteidigung durchspielte.

Granit Xhakas Sunderland kassierte bei Fulham die 3. Saisonniederlage (0:1).

