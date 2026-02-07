Arsenal lässt gegen Sunderland nichts anbrennen. Manchester United und Chelsea feiern jeweils den 4. Sieg in Serie.

Legende: Steht nun bei 8 Treffern in 23 Premier-League-Spielen Arsenal-Stürmer Viktor Gyökeres. Imago/Paul Marriott

Tabellenführer Arsenal hat in der 25. Runde den 17. Sieg eingefahren. Zu Hause gegen Sunderland resultierte ein 3:0. Martin Zubimendi (42.) und Viktor Gyökeres mit einem Doppelpack (66./93.), seinem Dritten im Dress der «Gunners», sorgten für die Tore. Bei Sunderland fehlte Nati-Captain Granit Xhaka verletzt. Der Vorsprung auf Manchester City (spielt am Sonntag) und Aston Villa (nur 1:1 gegen Bournemouth) beträgt 9 Zähler.

Palmer mit Hattrick

Dahinter befinden sich Manchester United (4.) und Chelsea (5.) weiter im Aufwind. Beide Klubs feierten den 4. Vollerfolg in Serie. Für Uniteds Interimscoach Michael Carrick war das 2:0 gegen Tottenham der 4. Sieg im 4. Spiel. Nach einer roten Karte gegen Cristian Romero (29.) konnten die «Red Devils» über eine Stunde in Überzahl agieren. Bryan Mbeumo (38.) und Bruno Fernandes (81.) erzielten die Treffer.

Chelsea gewann bei Schlusslicht Wolverhampton mit 3:1. Cole Palmer machte mit einem lupenreinen Hattrick schon vor der Pause alles klar (13./35./38.). Seine ersten beiden Treffer erzielte er per Elfmeter.

Premier League