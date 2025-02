Per E-Mail teilen

Legende: Die Matchwinner Mohamed Salah (rechts) und Dominik Szoboszlai. imago images/david Rawcliffe

Tabellenführer Liverpool hat im Meisterrennen der Premier League ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Das Team von Trainer Arne Slot setzte sich am Sonntag wie schon im Hinspiel mit 2:0 bei Titelverteidiger Manchester City durch und baute die Tabellenführung vor dem FC Arsenal auf 11 Punkte aus. Die «Gunners» haben ein Spiel weniger auf dem Konto.

25. Meisterschaftstor von Salah

Liverpool führte die seit Monaten kriselnden Gastgeber streckenweise vor. Der überragende Mohamed Salah brachte die «Reds» in der 14. Minute mit einem abgefälschten Schuss in Führung. Für den ägyptischen Topskorer war es der 25. Treffer im 27. Ligaspiel. In der 37. Minute traf Dominik Szoboszlai nach Vorlage von Salah zum Endstand.

ManCity verpasst Sprung auf Platz 3

Für Manchester City, das auf Topstürmer Erling Haaland verzichten musste, war die 8. Niederlage in einer durchwachsenen Spielzeit hingegen ein weiterer Rückschlag. 20 Zähler fehlen nun auf Spitzenreiter Liverpool, zudem verpasste die Mannschaft von Coach Pep Guardiola den Sprung auf Platz drei.

