Die «Gunners» haben in der Premier League gegen Everton Mühe, werden aber spät erlöst – auch durch einen 16-Jährigen.

Legende: Ein Abend, den er nie vergessen wird Max Dowman nach seinem Tor zum 2:0. Keystone/AP Photo/Kin Cheung

Fast 89 Minuten hielt die Everton-Defensive um Goalie Jordan Pickford dicht, ehe Arsenal den Bann doch noch brechen konnte. Nach einer Flanke des erst 16-jährigen Max Dowman verschätzte sich Pickford. Über Piero Hincapie landete der Ball vor Viktor Gyökeres, der leichtes Spiel hatte, um auf 1:0 zu stellen.

Dowman stellt Rekord auf

In der Folge warf Everton alles nach vorne. Das ermöglichte Arsenal nach einem Konter in der 97. Minute das 2:0 durch Dowman, der damit mit 16 Jahren und 73 Tagen zum jüngsten Premier-League-Torschützen der Geschichte avancierte.

Arsenal zementierte dank dem Sieg seine Position an der Spitze. ManCity, der erste Verfolger, trifft am Samstagabend auswärts auf West Ham und könnte wieder auf 7 Punkte herankommen (bei einem Spiel weniger).

Dämpfer für Chelsea

Für Chelsea setzte es nach der 2:5-Klatsche unter der Woche in der Champions League bei PSG den nächsten Rückschlag ab. Die «Blues» unterlagen Newcastle zuhause mit 0:1. Granit Xhaka und Sunderland mussten sich Brighton mit dem selben Resultat beugen.