Die «Gunners» haben in der Premier League gegen Everton Mühe, werden aber spät erlöst – auch durch einen 16-Jährigen.

Legende: Ein Abend, den er nie vergessen wird Max Dowman nach seinem Tor zum 2:0. Keystone/AP Photo/Kin Cheung

Fast 89 Minuten hielt die Everton-Defensive um Goalie Jordan Pickford dicht, ehe Arsenal den Bann doch noch brechen konnte. Nach einer Flanke des erst 16-jährigen Max Dowman verschätzte sich Pickford. Über Piero Hincapie landete der Ball vor Viktor Gyökeres, der leichtes Spiel hatte, um auf 1:0 zu stellen.

Dowman stellt Rekord auf

In der Folge warf Everton alles nach vorne. Das ermöglichte Arsenal nach einem Konter das 2:0 durch Dowman (97.), der damit mit 16 Jahren und 73 Tagen zum jüngsten Premier-League-Torschützen der Geschichte avancierte.

Später wurde der Abend der «Gunners» noch besser. ManCity kam bei Abstiegskandidat West Ham nicht über ein 1:1 hinaus und büsste weiter Boden auf Arsenal ein. Der Rückstand der «Citizens» auf den Leader beträgt bei einem Spiel weniger 9 Punkte.

Dämpfer für Chelsea

Für Chelsea setzte es nach der 2:5-Klatsche unter der Woche in der Champions League bei PSG den nächsten Rückschlag ab. Die «Blues» unterlagen Newcastle mit 0:1. Granit Xhaka und Sunderland mussten sich Brighton mit dem selben Resultat beugen.