Die «Gunners» grüssen nach einem 1:0-Erfolg zumindest vorübergehend wieder von der Tabellenspitze.

Legende: Sein Tor reichte Arsenal zum Sieg Eberechi Eze. Imago/News Licensing

Nach zuletzt 2 Niederlagen in Folge ist Arsenal am 34. Spieltag der Premier League wieder auf die Erfolgsspur zurückgekehrt. Zu Hause siegte das Team von Mikel Arteta gegen Newcastle (ohne Fabian Schär/verletzt) mit 1:0 – Eberechi Eze avancierte mit seinem Tor in der 9. Minute zum Matchwinner.

Damit zogen die «Gunners» in der Tabelle wieder an Manchester City vorbei auf Rang 1. Die «Citizens» haben jedoch noch eine Partie weniger auf dem Konto. Fast zeitgleich wie Arsenal war die Pep-Guardiola-Equipe im Halbfinal des FA Cups gefordert – und erfüllte dort zu Hause gegen Southampton die Pflicht (2:1).

Abstiegsbedrohte Spurs mit seltenem Sieg

Den 1. Sieg im Jahr 2026 feierte Tottenham zu Gast bei den bereits abgestiegenen Wolverhampton Wanderers. Für den einzigen Treffer hatte Joao Palhinha in der 82. Minute gesorgt. Es war der 1. Vollerfolg für Tottenham nach zuvor 15 sieglosen Ligapartien. Weil aber auch West Ham (2:1 gegen Everton) 3 Punkte einfuhr, verbleiben die Spurs auf einem Abstiegsrang.

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