Arsenal kommt im Verfolger-Duell in der 93. Minute zum 1:1. Granit Xhaka verhilft Sunderland in Unterzahl zum Punkt.

Legende: Jubel über den späten Ausgleich Gabriel Martinelli wird nach seinem 1:1 von Teamkollege Viktor Gyökeres gefeiert. Reuters/Action Images

Lange sah es im Emirates Stadium danach aus, als würde Manchester City der frühe Konter-Treffer von Erling Haaland (7.) zu einem 1:0-Minisieg reichen. Das Team von Pep Guardiola agierte in der Folge erstaunlich passiv und beschränkte sich fast ausschliesslich aufs Verteidigen.

Dies rächte sich in der 93. Minute. Joker Gabriel Martinelli sicherte Arsenal kurz vor Schluss doch noch einen verdienten Punkt. Der Brasilianer traf mit einem sehenswerten Heber zum 1:1-Endstand und sicherte den «Gunners» 5 Punkte hinter Leader Liverpool Tabellenplatz 2. ManCity liegt nochmals 3 Zähler hinter Arsenal auf Rang 9.

Sunderland in Unterzahl zum Punkt

Gar noch einen Punkt vor den «Skyblues» liegt nach 5 Spieltagen Aufsteiger Sunderland. Das Team von Captain Granit Xhaka erkämpfte sich zuhause gegen Aston Villa ein 1:1. Die «Black Cats» mussten nach einer roten Karte gegen Reinildo Mandava (33.) zwar in Unterzahl agieren, konnten aber trotzdem auf einen Rückstand reagieren. Xhaka legte in der 75. Minute per Kopf den umjubelten Ausgleich durch Wilson Isidor auf.

