Legende: Hat soeben sein erstes Tor in der Premier League erzielt Noah Okafor. imago images/Sportsphoto

Leeds United hat das Gastspiel beim punktlosen Schlusslicht Wolverhampton 3:1 für sich entschieden. Es war der zweite Saisonsieg für das Team von Coach Daniel Farke. Grund zum Feiern gab es auch für Noah Okafor. Der 24-fache Nationalspieler erzielte sein 1. Tor für seinen neuen Arbeitgeber. Der 25-Jährige schloss einen Konter unmittelbar vor der Pause eiskalt zum 3:1 ab. Leeds war früh in Rückstand geraten. Dominic Calvert-Lewin (30.) und Anton Stach (39.) drehten die Partie jedoch.

Liverpool gewinnt Derby

Der Traumstart des FC Liverpool geht weiter. Die «Reds» gewannen auch das 5. Spiel der Premier-League-Saison. Die Elf von Trainer Arne Slot setzte sich im Merseyside-Derby gegen Everton 2:1 durch. Liverpool dominierte die Partie an der Anfield Road über weite Strecken. Ryan Gravenberch (10.) erzielte nach Pass von Mohamed Salah mit einem Traumtor aus dem Lauf das 1:0. Hugo Ekitiké erhöhte nach einer halben Stunde für den englischen Meister. In der 58. Minute gelang Idrissa Gueye mit einem Schuss in den Winkel der Ehrentreffer für die Gäste.

Resultate