 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Premier League, 5. Runde Okafor mit Tor-Premiere für Leeds

Leeds United feiert bei Wolverhampton den 2. Saisonsieg in der Premier League. Noah Okafor erzielt sein 1. Tor in England.

20.09.2025, 18:03

Teilen
Noah Okafor zieht sein Trikot hoch, so dass der Bauch zu sehen ist
Legende: Hat soeben sein erstes Tor in der Premier League erzielt Noah Okafor. imago images/Sportsphoto

Leeds United hat das Gastspiel beim punktlosen Schlusslicht Wolverhampton 3:1 für sich entschieden. Es war der zweite Saisonsieg für das Team von Coach Daniel Farke. Grund zum Feiern gab es auch für Noah Okafor. Der 24-fache Nationalspieler erzielte sein 1. Tor für seinen neuen Arbeitgeber. Der 25-Jährige schloss einen Konter unmittelbar vor der Pause eiskalt zum 3:1 ab. Leeds war früh in Rückstand geraten. Dominic Calvert-Lewin (30.) und Anton Stach (39.) drehten die Partie jedoch.

Liverpool gewinnt Derby

Der Traumstart des FC Liverpool geht weiter. Die «Reds» gewannen auch das 5. Spiel der Premier-League-Saison. Die Elf von Trainer Arne Slot setzte sich im Merseyside-Derby gegen Everton 2:1 durch. Liverpool dominierte die Partie an der Anfield Road über weite Strecken. Ryan Gravenberch (10.) erzielte nach Pass von Mohamed Salah mit einem Traumtor aus dem Lauf das 1:0. Hugo Ekitiké erhöhte nach einer halben Stunde für den englischen Meister. In der 58. Minute gelang Idrissa Gueye mit einem Schuss in den Winkel der Ehrentreffer für die Gäste.

Resultate

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)