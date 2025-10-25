Der Aufsteiger überrascht in der Premier League weiter. Sunderland gewinnt in der 9. Runde dramatisch 2:1 bei Chelsea.

Legende: Die Überraschung ist perfekt Granit Xhaka jubelt mit Daniel Ballard. Reuters/David Klein

Vor Saisonbeginn galt Sunderland in der Premier League als klarer Kandidat für den Wiederabstieg. Doch der Aufsteiger um Mittelfeld-Regisseur Granit Xhaka mischt das englische Oberhaus weiter auf. In der 9. Runde schaffte Sunderland die dicke Überraschung und siegte an der Stamford Bridge gegen Chelsea mit 2:1.

Chelsea drückt, Sunderland trifft

Dabei war der haushohe Favorit bereits in der 4. Minute durch Alejandro Garnacho in Führung gegangen. Sunderland, bei dem Xhaka einmal mehr durchspielte, glich aber noch vor der Pause durch Wilson Isidor aus (22.).

In der Schlussphase drückte Chelsea auf das Siegtor, lief dabei in der 93. Minute aber in einen Konter, den Chemsdine Talbi mit einem platzierten Schlenzer perfekt zum 2:1 für den Underdog abschloss.

Für Sunderland war es bereits der 5. Saisonsieg. Mit 17 Punkten gehören die «Black Cats» der Spitzengruppe an. Mit dem Abstieg haben sie – Stand jetzt – rein gar nichts zu tun.

Premier League