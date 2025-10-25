Sunderland gewinnt in der 9. Runde dramatisch bei Chelsea. Derweil kassiert Liverpool die 4. Liga-Niederlage de suite.

Legende: Die Überraschung ist perfekt Granit Xhaka jubelt mit Daniel Ballard. Reuters/David Klein

Vor Saisonbeginn galt Sunderland in der Premier League als klarer Kandidat für den Wiederabstieg. Doch der Aufsteiger um Regisseur Granit Xhaka mischt das englische Oberhaus weiter auf. In der 9. Runde schaffte Sunderland die dicke Überraschung und siegte an der Stamford Bridge gegen Chelsea 2:1.

Dabei war der haushohe Favorit bereits in der 4. Minute durch Alejandro Garnacho in Führung gegangen. Sunderland, bei dem Xhaka durchspielte, glich aber noch vor der Pause durch Wilson Isidor aus (22.).

In der Schlussphase drückte Chelsea auf das Siegtor, lief dabei in der 93. Minute aber in einen Konter, den Chemsdine Talbi mit einem platzierten Schlenzer zum 2:1 für den Underdog abschloss.

Später am Samstagabend setzte es für Liverpool den nächsten Dämpfer ab. Der amtierende Meister tauchte mit 2:3 bei Brentford. Die «Reds» kamen nach Zweitore-Rückständen jeweils nochmals heran, die Wende blieb aber aus.

Für Liverpool war es bereits die 4. Liga-Niederlage in Serie. Der Rückstand auf Leader Arsenal könnte am Sonntag auf 7 Punkte anwachsen.

