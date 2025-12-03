Aufsteiger Sunderland trotzt Liverpool an der Anfield Road ein 1:1 ab. Derweil findet Leader Arsenal zum Siegen zurück.

Legende: Erst noch Teamkollegen, nun Kontrahenten Granit Xhaka im Zweikampf mit Florian Wirtz. Reuters/Peter Powell

Liverpool kommt in der Premier League weiter nicht vom Fleck. Nach dem vermeintlichen Befreiungsschlag am Wochenende bei West Ham musste sich der Meister gegen Sunderland mit einem 1:1 begnügen. Chemsdine Talbi brachte den Aufsteiger in der 67. Minute gar in Front.

Ein Eigentor von Nordi Mukiele (81.) brachte den Underdog um Captain Granit Xhaka aber um den Auswärtscoup. Mukiele hatte einen Schuss von Florian Wirtz unglücklich abgelenkt.

Arsenal souverän, Chelsea miserabel

Besser als Liverpool machte es Arsenal, das zuhause trotz diversen Rotationen in der Startelf zu einem 2:0-Erfolg über Brentford kam. Mikel Merino (11.) und der eingewechselte Bukayo Saka (91.) sorgten dafür, dass der Vorsprung der «Gunners» an der Spitze weiter 5 Punkte beträgt.

Mit Chelsea patzte einer der Verfolger Arsenals. Die «Blues», die sich am Sonntag gegen den Leader in Unterzahl ein 1:1 erkämpft hatten, tauchten bei Leeds mit 1:3. Noah Okafor wurde beim Aufsteiger eingewechselt und liess sich die Vorlage zum 3:1 von Dominic Calvert-Lewin gutschreiben.

