Legende: Pure Freude Bei Matheus Cunha (links), der Patrick Dorgus (Mitte) 2:0 bejubelt. imago images/Pro Sports Images

Im ersten Spiel unter Interimstrainer Michael Carrick stand für Manchester United ein richtiger Härtetest an: das Stadtderby gegen Manchester City. Diesen hätten die «Red Devils» kaum eindrucksvoller bestehen können. Sie entschieden das Derby mit 2:0 für sich, erzielten ausserdem drei weitere, wegen Abseits aberkannte Tore und trafen noch zwei Mal die Torumrandung.

City weiss mit Ballbesitz nichts anzufangen

Das Bild, das sich dem Publikum bot, deutete über weite Strecken auf ein dominantes ManCity hin. Aber die «Skyblues» konnten aus dem Ballbesitzanteil von 68 % kaum Gefährliches kreieren. Lediglich einen Schuss auf Zian Lammers Tor brachte das Team von Pep Guardiola zustande. Die Gastgeber konterten City Mal für Mal überfallartig wie mustergültig aus. In solchen Situationen erzielten sie auch alle ihre drei Abseitstore.

ManUnited sprang mit diesem Derbysieg, der an alte Zeiten erinnerte, zumindest bis am späten Samstagnachmittag auf den 4. Rang.

Premier League