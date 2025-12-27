Die Spitzenteams der Premier League gewinnen knapp. Das gilt auch für Aston Villa, das Chelsea auswärts schlägt.

Legende: Grosse Erleichterung bei Florian Wirtz Endlich hat der 125-Millionen-Euro-Mann sein 1. Tor für Liverpool. Keystone/AP Photo/Ian Hodgson

Arsenal hat seine Spitzenposition in der Premier League in der 18. Runde mit Ach und Krach verteidigt. Die «Gunners» führten zuhause gegen Brighton vermeintlich souverän mit 2:0, ehe sie doch noch ins Wanken kamen. Nach dem 1:2-Anschlusstor durch Diego Gomez (64.) drückten die Gäste auf den Ausgleich, dieser gelang jedoch nicht mehr. Für Arsenal traf Martin Ödegaard (14.), das 2:0 war ein Eigentor von Georginio Rutter (52.).

Manchester City sicherte sich drei hart erkämpfte Punkte. Die «Skyblues» setzten sich dank einem späten Treffer von Rayan Cherki (83.) 2:1 bei Nottingham Forest durch. Damit liegt das Guardiola-Team weiter zwei Zähler hinter Arsenal.

Drei Punkte hinter dem Leader lauert das überraschende Aston Villa nach dem 2:1 bei Chelsea. Der eingewechselte Ollie Watkins wendete die Partie mit einem Doppelpack im Alleingang.

Wirtz bricht den Bann

Liverpool siegte gegen Schlusslicht Wolverhampton zuhause 2:1. Für den Siegtreffer zeichnete Florian Wirtz verantwortlich, der im 23. Pflichtspiel für Liverpool erstmals einnetzte.

Resultate