Weihnachtsgeschenke gibt es für die Premier-League-Topteams am Samstag nicht. Dennoch setzen sich die Favoriten durch.

Legende: Grosse Erleichterung bei Florian Wirtz Endlich hat der 125-Millionen-Euro-Mann sein 1. Tor für Liverpool. Keystone/AP Photo/Ian Hodgson

Arsenal hat seine Spitzenposition in der Premier League in der 18. Runde mit Ach und Krach verteidigt. Die «Gunners» führten zuhause gegen Brighton vermeintlich souverän mit 2:0, ehe sie doch noch ins Wanken kamen. Nach dem 1:2-Anschlusstor durch Diego Gomez (64.) drückten die Gäste auf den Ausgleich, dieser gelang jedoch nicht mehr. Für Arsenal traf Martin Ödegaard (14.), das 2:0 war ein Eigentor von Georginio Rutter (52.).

Bereits am früheren Nachmittag hatte sich Manchester City drei hart erkämpfte Punkte gesichert. Die «Skyblues» setzten sich dank einem späten Treffer von Rayan Cherki (83.) mit 2:1 bei Nottingham Forest durch. Damit liegt das Guardiola-Team weiter zwei Zähler hinter Arsenal.

Wirtz bricht den Bann

Derweil bestätigte Liverpool zumindest resultatmässig den Aufwärtstrend der letzten Wochen. Gegen das abgeschlagene Schlusslicht Wolverhampton siegte der Meister an der Anfield Road mit 2:1. Für den Siegtreffer zeichnete Florian Wirtz verantwortlich, der im 23. Pflichtspiel für Liverpool erstmals einnetzte.

