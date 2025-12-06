Legende: Emotionen auf beiden Seiten Nach dem späten Siegtor. IMAGO / Paul Marriott

Arsenal hat auf bittere Weise das Topspiel bei Aston Villa verloren und in der Premier League die erste Niederlage nach mehr als drei Monaten kassiert. Beim 1:2 beim Verfolger verschenkten die Gunners spät einen Punkt, Emiliano Buendia schoss die Villains kurz vor dem Abpfiff zum Sieg (90.+5). Zuvor hatte Leandro Trossard (52.) die Führung der Gastgeber durch Matthew Cash (36.) ausgeglichen. Für Arsenal war es die zweite Niederlage in dieser Saison in der Meisterschaft.

Die Gunners (33 Punkte) haben nur noch drei Zähler Vorsprung auf Villa (30) und fünf auf Manchester City (28), das am Nachmittag Granit Xhakas Sunderland empfängt.

Übersicht Premier League