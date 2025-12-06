Legende: Emotionen auf beiden Seiten Nach dem späten Siegtor. IMAGO / Paul Marriott

Arsenal hat auf bittere Weise das Topspiel bei Aston Villa verloren und in der Premier League die erste Niederlage nach mehr als drei Monaten kassiert. Beim 1:2 beim Verfolger verschenkten die Gunners spät einen Punkt, Emiliano Buendia schoss die Villains kurz vor dem Abpfiff zum Sieg (90.+5). Zuvor hatte Leandro Trossard (52.) die Führung der Gastgeber durch Matthew Cash (36.) ausgeglichen. Für Arsenal war es die zweite Niederlage in dieser Saison in der Meisterschaft.

Die Gunners (33 Punkte) haben nur noch zwei Zähler Vorsprung auf Manchester City, das am späteren Nachmittag mit 3:0 gegen Granit Xhakas Sunderland gewann. Der Nati-Captain wurde nach 72 Minuten ausgewechselt.

Liverpool und Chelsea mit Remis

Liverpool kam bei Leeds United trotz 2:0- und 3:2-Führung nicht über ein 3:3 hinaus. Ein torloses Remis setzte es für Chelsea bei Bournemouth ab. Newcastle, bei dem Fabian Schär in der Verteidigung durchspielte, gewann zuhause gegen Burnley mit 2:1.

