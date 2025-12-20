Die «Gunners» haben sich die Tabellenführung dank einem 1:0-Sieg bei Everton direkt wieder zurückerobert.

Legende: Liess sich die Chance aus 11 Metern nicht nehmen Viktor Gyökeres. Keystone/Peter Byrne/PA via AP

Knapp 5 Stunden lang hatte sich Manchester City dank einem 3:0 gegen West Ham Tabellenführer der Premier League nennen können. Weil aber auch Arsenal mit einem 1:0 bei Everton die Pflicht erfüllte, kehrten die «Gunners» direkt wieder auf den Leaderthron zurück.

Arsenal reichte ein verwandelter Elfmeter von Viktor Gyökeres (27.) zum wichtigen Auswärtssieg. Für den 27-jährigen Schweden war es das erste Tor seit dem 1. November.

Haaland wieder überragend

ManCity hatte etwas früher am Samstag den 5. Sieg in Folge gefeiert. Zu Hause gegen West Ham war einmal mehr Erling Haaland die überragende Figur bei den «Skyblues». An allen drei Toren war der Norweger direkt beteiligt. Das 1:0 und 3:0 erzielte der 25-Jährige in der 5. und 69. Minute selbst – es waren am 17. Spieltag bereits die Saisontore 18 und 19. Zum 2:0 von Tijjani Reijnders lieferte er in der 38. Minute den Assist.

Granit Xhaka spielte bei Sunderlands 0:0 in Brighton im 17. Saisonspiel zum 16. Mal durch. Noah Okafor (bis 77.) feierte mit Leeds einen 4:1-Heimerfolg gegen Crystal Palace.

Premier League