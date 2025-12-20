Legende: Brilliert mit 3 Skorerpunkten Erling Haaland. Imago Images/Charlotte Wilson

Manchester City hat in der Premier League den 5. Sieg in Folge gefeiert und damit zumindest bis am späten Samstagabend die Tabellenführung übernommen. Das Team von Pep Guardiola setzte sich gegen das abstiegsgefährdete West Ham standesgemäss mit 3:0 durch.

Einmal mehr war Erling Haaland die überragende Figur bei den «Skyblues». An allen drei Toren war der Norweger direkt beteiligt. Das 1:0 und 3:0 erzielte der 25-Jährige in der 5. und 69. Minute selbst – es waren am 17. Spieltag bereits die Saisontore 18 und 19. Zum 2:0 von Tijjani Reijnders lieferte er in der 38. Minute den Assist.

Arsenal nun unter Druck

Durch den Dreier liegt ManCity neu einen Zähler vor Arsenal, das am späteren Abend bei Everton gastiert. Die «Gunners» sind bei den «Toffees» daher gehörig unter Druck, wollen sie die Premier League auch nach dieser Runde noch anführen.

Für Granit Xhaka und Sunderland resultierte in Brighton ein 0:0. Der Schweizer Captain spielte im 17. Saisonspiel zum 16. Mal durch.

Premier League