ManUnited gewinnt das erste Spiel unter Michael Carrick mit 2:0 gegen ManCity. Liverpool spielt gegen Burnley nur 1:1.

Legende: Pure Freude Bei Matheus Cunha (links), der Patrick Dorgus (Mitte) 2:0 bejubelt. imago images/Pro Sports Images

Im ersten Spiel unter Interimstrainer Michael Carrick stand für Manchester United ein richtiger Härtetest an: das Stadtderby gegen Manchester City. Den Test bestanden die «Red Devils» eindrucksvoll. Sie entschieden das Derby mit 2:0 für sich, erzielten ausserdem 3 weitere, wegen Abseits aberkannte Tore und trafen noch 2 Mal die Torumrandung.

ManCity war über weite Strecken in Ballbesitz (68 %), brachte aber lediglich einen Schuss auf Senne Lammens' Tor zustande. Die Gastgeber konterten City Mal für Mal überfallartig wie mustergültig aus. In solchen Situationen erzielten sie auch alle ihre drei Abseitstore.

Liverpool patzt – Sunderland siegreich

Florian Wirtz erzielte gegen Burnley zwar seinen 3. Saisontreffer, zu mehr als dem 4. Liga-Remis (1:1) in Serie reichte es den «Reds» aber nicht. Dominik Szoboszlai hatte vor Wirtz' Führungstreffer noch einen Elfmeter verschossen. Sunderland drehte gegen Crystal Palace einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg und gewann damit erstmals nach zuvor 5 sieglosen Spielen in der Liga wieder.

