Der Schweizer Nati-Stürmer führt Leeds zu Hause gegen Wolverhampton zum 3:0-Sieg.

Legende: Bejubelt seinen Treffer zum 2:0 Noah Okafor. IMAGO / Sportimage

Grosser Premier-League-Nachmittag von Noah Okafor im Dress von Leeds United. Der Schweizer Nati-Stürmer trägt den Hauptanteil am 3:0-Erfolg vor heimischem Anhang gegen die Wolverhampton Wanderers.

In der 18. Minute bereitete Okafor die Führung für seine Equipe vor. Nach einem Eckball behielt er den Ball in der Gefahrenzone, wovon James Justin Profit schlug: Der Engländer reüssierte herrlich per Fallrückzieher.

Knapp anderthalb Minuten später hiess es dann Bühne frei für den 24-fachen Schweizer Nationalspieler, als er eine schöne Hereingabe von Brenden Aaronson am entfernten Pfosten zum 2:0 im Netz versorgte (20.). In der Nachspielzeit erhöhte Dominic Calvert-Lewin per Penalty auf 3:0. Dank des Siegs verschafften sich die «Peacocks» im Kampf gegen den Abstieg etwas Luft.

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