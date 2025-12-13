Der bei Liverpool in Ungnade gefallene Mohamed Salah kommt beim 2:0-Sieg gegen Brighton unverhofft früh zum Einsatz.

Salah kehrt bei Liverpool-Sieg zurück – und stellt Rekord auf

Legende: Kann (zumindest vorübergehend) wieder lachen Mohamed Salah. Reuters/Phil Noble

Vorweg: Matchwinner beim 2:0-Heimsieg von Liverpool über Brighton in der 16. Runde der Premier League war nicht Mohamed Salah, sondern Hugo Ekitiké. Der französische Stürmer zeichnete für beide Treffer der «Reds» verantwortlich. Dennoch gehören die ganz grossen Schlagzeilen Salah.

Zwar musste der Ägypter zu Beginn auf der Ersatzbank Platz nehmen. Aufgrund einer Verletzung von Joe Gomez wechselte Trainer Arne Slot beim Stand von 1:0 Salah bereits in der 26. Minute ein. Nach einer Stunde lieferte der in Ungnade gefallene Star die Vorlage zum 2:0.

War es Salahs letztes Spiel für Liverpool?

Damit stellte Salah einen Rekord auf. Mit nunmehr 277 direkten Torbeteiligungen für einen einzigen Premier-League-Klub führt er diese Statistik neu alleine vor Wayne Rooney an.

Trotz «Comeback» ist Salahs Zukunft bei Liverpool offen. Der Ägypter verabschiedet sich nun in Richtung Afrika-Cup. Ob er nach der Kontinental-Meisterschaft wieder zu den «Reds» zurückkehrt, ist ungewiss. Salah wird mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.

