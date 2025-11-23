Arsenal zerpflückt Tottenham in der Premier League mit 4:1 und schlägt aus den Ausrutschern der Konkurrenz Kapital.

Legende: Von Tottenham nicht aufzuhalten Eberechi Eze (links) lässt Arsenal im Derby jubeln. Imago Images/David Klein

Arsenal ist in der Premier League der grosse Gewinner der 12. Runde. Während Manchester City und Liverpool am Samstag beide verloren, gaben sich die «Gunners» am Sonntag keine Blösse. Im North London Derby liess der Leader seinem Erzrivalen Tottenham keine Chance und gewann mit 4:1.

Leandro Trossard (36.) und Eberechi Eze (41.) sorgten für eine 2:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel machte der überragende Eze, der im Sommer für 70 Mio. Euro von Crystal Palace zu Arsenal gestossen war, seinen Hattrick perfekt (46./76.). Zwischen Ezes Toren 2 und 3 hatte Richarlison mit dem 1:3 die Hoffnung der «Spurs» kurz zurückgebracht.

Dank dem Sieg und den Patzern der Konkurrenz baut Arsenal den Vorsprung an der Tabellenspitze auf 6 Punkte aus. Erster Verfolger ist neu Chelsea.

Okafor verliert mit Leeds

Im 2. Sonntagspiel musste sich Leeds United zuhause Aston Villa mit 1:2 geschlagen geben. Der Aufsteiger ging zwar früh in Führung, die «Villans» drehten die Partie jedoch dank einer Doublette von Morgan Rogers. Noah Okafor wurde bei Leeds nach 80 Minuten ersetzt.