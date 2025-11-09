In der 11. Runde der Premier League schlagen die «Citizens» Liverpool 3:0. Nottingham feiert einen seltenen Dreier.

Legende: Sie feiern ihre Tormaschine Die «Skyblues» mit Erling Haaland (r.). Keystone/Jon Super

Erst war er noch tragischer Held: Erling Haaland, unangefochtener Topskorer von Manchester City, scheiterte vom Punkt an Liverpools Goalie Giorgi Mamardashvili (13.). Der Georgier hatte im Strafraum den wirbligen Jérémy Doku gefoult. Doch eine Viertelstunde später machte es Haaland besser und stellte per Kopf auf 1:0.

Nach einem zurecht aberkannten Tor von Liverpool-Verteidiger Virgil van Dijk (38.) doppelte der Gastgeber kurz vor dem Pausenpfiff nach: Der Spanier Nico Gonzalez war mit einem noch leicht abgelenkten Schuss erfolgreich. In der 2. Halbzeit stellte Doku mit einem feinen Schlenzer auf 3:0 (63.).

Von den «Reds», die mit der Niederlage auf Platz 8 abrutschen, kam insgesamt zu wenig. ManCity ist mit 4 Punkten Rückstand wieder erster Verfolger von Leader Arsenal.

Ndoye gewinnt Duell mit Okafor

Nottingham Forest feierte derweil den erst 2. Sieg in dieser Premiere-League-Saison. Die «Tricky Trees» bezwangen Leeds United 3:1. Dan Ndoye (Forest) und Noah Okafor (Leeds) spielten durch. In der Tabelle bleibt Nottingham Vorletzter.

Premier League