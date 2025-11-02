Legende: Avanciert einmal mehr zum Matchwinner Erling Haaland. Imago Images/Actionplus

In der Premier League ist Manchester City in der 10. Runde zum ersten Verfolger von Leader Arsenal aufgestiegen. Das Team von Pep Guardiola besiegte das zuvor zweitplatzierte Bournemouth mit 3:1. Glänzender Akteur bei den «Skyblues» war einmal mehr Erling Haaland.

Mit seinen Toren in der 17. und 33. Minute schnürte der Norweger seinen bereits fünften Doppelpack in dieser Saison. Der 25-jährige Stürmer steht nun bereits bei 13 Premier-League-Treffern in dieser Saison und führt die Torschützenliste mit deutlichem Vorsprung an. Tyler Adams konnte für die Südengländer zwischenzeitlich zum 1:1 ausgleichen. Zur Entscheidung traf Youngster Nico O'Reilly in der 60. Minute.

Newcastle unterliegt West Ham

Derweil kommt Newcastle in dieser Saison weiter nicht so richtig in Schwung. Die «Magpies» mussten bei Abstiegskandidat West Ham nach 1:0-Führung eine 1:3-Niederlage einstecken. Fabian Schär wurde zur 2. Halbzeit eingewechselt.

Premier League