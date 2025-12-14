Der Aufsteiger entscheidet das Tyne-Wear-Derby mit 1:0 für sich. Erling Haaland führt ManCity zum nächsten Sieg.

Legende: Jubeln über den Derbysieg Die Spieler von Sunderland. Imago Images/Every Second Media

In der Premier League stieg am Sonntagnachmittag ein Duell, auf das die Fans in Nordengland seit Sunderlands Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse hingefiebert hatten: das Tyne-Wear-Derby zwischen Sunderland und Newcastle, zweier Städte, die nur 19 Kilometer trennen. Erstmals seit der Saison 2015/16 trafen die Rivalen in der Meisterschaft wieder aufeinander.

Und der Aufsteiger setzte sich im Stadium of Light gegen den CL-Teilnehmer tatsächlich durch. Das Team mit Nati-Captain Granit Xhaka, der einmal mehr durchspielte, siegte dank einem unglücklichen Eigentor Nick Woltemades (46.) mit 1:0. Fabian Schär wurde bei Newcastle für den verletzten Dan Burn in der 42. Minute eingewechselt.

ManCity souverän

An der Tabellenspitze holte Manchester City bei Crystal Palace den 4. Ligasieg in Folge. Beim 3:0-Erfolg brachte Erling Haaland die «Skyblues» in der 41. Minute in Front. Phil Foden traf in der 69. Minute zum 2:0, ehe Haaland mit seinem 17. (!) Saisontor am 16. Spieltag kurz vor Schluss endgültig den Deckel drauf machte.

Premier League