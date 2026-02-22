Tabellenführer Arsenal hat im Prestigeduell beim grossen Rivalen Tottenham einen wichtigen Sieg im Titelrennen gefeiert.

Legende: Zurück in der Erfolgsspur Arsenal besiegt Tottenham mit 4:1. Keystone/EPA/DAVID CLIFF

Nach 2 Unentschieden in Folge kam Arsenal wieder zu einem Sieg. Die «Gunners» gewannen das Nordlondoner Derby gegen Tottenham mit 4:1. Die Doppeltorschützen Eberechi Eze und Viktor Gyökeres schossen Arsenal zum Sieg und sorgten dafür, dass das Team von Mikel Arteta wieder 5 Punkte vor dem ersten Verfolger ManCity liegt. Dieser hat allerdings ein Spiel weniger ausgetragen.

Brisant bleibt die Lage von Tottenham, das im 1. Spiel nach der Entlassung von Trainer Thomas Frank zum 3. Mal in Folge verlor. Die neu vom Kroaten Igor Tudor betreute Mannschaft, deren Marktwert auf über 800 Millionen Franken geschätzt wird, hat nur noch 4 Punkte Reserve auf die Abstiegsplätze.

Legende: Endlich wieder an Bord Captain Granit Xhaka konnte gegen Fulham wieder mittun. Stu Forster/Getty Images

Sunderland konnte am Sonntag beim 1:3 daheim gegen Fulham erstmals seit einem Monat wieder auf Granit Xhaka zählen. Der zuvor an der Achillessehne verletzte Schweizer Nati-Captain wurde Mitte der 2. Halbzeit eingewechselt, die 3. Niederlage in Folge konnte er nicht verhindern. Raul Jimenez sorgte mit 2 Toren in der 2. Halbzeit für den entscheidenden Vorteil der Londoner.

Resultate