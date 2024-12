Liverpools Mohamed Salah schreibt in der Premier League Geschichte. Manchester United ist so schlecht wie nie um Weihnachten.

Legende: Im Scheinwerferlicht Mohamed Salah überragt derzeit alle in der Premier League. Getty Images/Charlotte Wilson

Während sich die meisten Ligen über die Festtage eine Pause gönnen, wird in der Premier League traditionell bereits am Stephanstag wieder gespielt. Die Pause dauert für das Gros der Teams also nur gerade 3 Tage. In den 17 resp. 16 Runden (Liverpool und Everton) bis zu Weihnachten hat sich in der höchsten Liga aber bereits Historisches ereignet.

Salah überragt alle

Liverpool grüsst von Rang 1. Die «Reds» liegen 4 Zähler vor Chelsea – nach Verlustpunkten sind es sogar deren 7. Grossen Anteil am Höhenflug hat einmal mehr Mohamed Salah, der seine letzte Saison im Dress von Liverpool spielen könnte. Beim spektakulären 6:3-Erfolg zuletzt gegen Tottenham steuerte der Ägypter 2 Tore und 2 Assists bei.

Damit ist der 32-Jährige der erste Spieler in der Geschichte der Premier League, der bis zu Weihnachten sowohl in Toren als auch in Assists eine zweistellige Zahl erreicht hat. Salah steht nach 16 Partien bei sagenhaften 15 Treffern, 10 Mal lieferte er eine Vorlage.

Manchester United so schlecht wie nie

Eine historische Jahreshälfte hat auch Manchester United hinter sich – allerdings eine historisch schlechte. Nach 17 Spielen belegen die «Red Devils» mit 22 Punkten nur den 13 Tabellenrang. Die Krise verschärft sich immer weiter: Es ist das erste Mal in der Geschichte der Premier League (seit 1992), dass Manchester United Weihnachten in der unteren Tabellenhälfte feiern muss. Zuletzt war dies vor 35 Jahren in der Saison 1989/90 der Fall. Der Rückstand auf Leader Liverpool beträgt nach nur 6 Siegen (bei 4 Unentschieden und 7 Niederlagen) bereits 20 (!) Verlustpunkte.

Manchester City so schlecht wie nie – unter Guardiola

Historisch schlecht ist derzeit auch Stadtrivale Manchester City unterwegs – zumal seit Pep Guardiola an der Seitenlinie steht. 6 der letzten 8 Liga-Spiele gingen verloren, die «Citizens» belegen aktuell nur den 7. Tabellenrang. So schlecht war City unter Guardiola, der seit 2016 das Sagen hat, an Weihnachten nie klassiert.

Nur 1,59 Punkte haben die «Skyblues» im Schnitt geholt – für Guardiola ist das eine geradezu miserable Bilanz. In den beiden einzigen Jahren, in denen ManCity unter Guardiola nicht Meister geworden ist (2016 und 2020), wies das Team zum gleichen Zeitpunkt einen Schnitt von 2,1 Zählern auf. Und im besten Jahr, 2017, holte die Guardiola-Equipe bis zu den Festtagen 2,89 Punkte pro Spiel.

Premier League