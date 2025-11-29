In der Premier League spielt der Aufsteiger mit Captain Granit Xhaka weiterhin oben mit.

Sunderland kommt von einem 0:2 zurück und gewinnt noch

Legende: Die Partie ist gedreht Brian Brobbey hat soben zum 3:2 für Sunderland getroffen. Imago/Shutterstock

Sunderland ist in der Premier League zumindest vorübergehend auf einen Champions-League-Platz geklettert. Der Aufsteiger feierte gegen Bournemouth einen 3:2-Heimsieg und grüsst nun vom 4. Platz.

Dabei hatte die Partie für das Team um Captain Granit Xhaka denkbar schlecht begonnen: Nach 15 Minuten lag der Gastgeber mit 0:2 zurück. Doch Sunderland kam zuerst durch einen Penalty auf 1:2 heran (30.) und glich das Spiel unmittelbar nach der Pause aus. Xhaka hatte für Bertrand Traoré aufgelegt und der Spieler aus Burkina Faso vollendete. Es kam noch besser für Sunderland: In der 69. Minute schoss der Niederländer Brian Brobbey den Siegtreffer.

Foden schiesst ManCity zum Sieg

Auch Manchester City feierte einen 3:2-Heimsieg. Dabei gelang Phil Foden ein sehr frühes und sehr spätes Tor. In der 1. Minute schoss der englische Nationalspieler die «Citizens» in Front und in der 91. Minute zum Sieg. Davor hatte Gegner Leeds United dank Treffern in der 49. und 68. Minute aus einem 0:2 ein 2:2 gemacht. Noah Okafor wurde bei Leeds in der 82. Minute eingewechselt.

Resultate