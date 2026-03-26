Benfica wird nach den Vorfällen im Spiel gegen Real zur Kasse gebeten.

Legende: Zeigt in Richtung Zuschauertribünen Reals Vinicius im Gespräch mit Schiedsrichter François Lextexier. Keystone/Pedro Rocha

Als Folge des Rassismus-Eklats um Vinicius Junior hat die Europäische Fussball-Union (Uefa) Strafen gegen Benfica Lissabon ausgesprochen. Der Klub wurde wegen des «rassistischen und/oder diskriminierenden Verhaltens» zweier Fans zu einer Geldstrafe in Höhe von 40'000 Euro verurteilt.

Zudem droht die Teilsperrung einer Zuschauertribüne für eine Europacup-Begegnung – diese Sanktion wurde für ein Jahr auf Bewährung ausgesetzt. Dazu kommt eine Geldstrafe in Höhe von 33'000 Euro wegen weiterer Verfehlungen der Benfica-Fans.

Prestianni-Ermittlungen laufen noch

Die zwei Fans sind auf einem Video zu sehen, wie sie während des Playoff-Spiels in der Champions League gegen Real Madrid (0:1) mit Affen-Gesten in Richtung von Vinicius negativ auffallen.

Die Partie war insgesamt von Rassismus-Vorwürfen überschattet worden und musste unterbrochen werden. Real-Spieler unterstellten Benfica-Profi Gianluca Prestianni, Vinicius nach dessen Tor als «Affen» bezeichnet zu haben. Die Uefa sperrte Prestianni daraufhin vorläufig. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.