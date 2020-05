Seit Freitag ist klar, dass auch in den Schweizer Profiligen der Spielbetrieb in absehbarer Zeit wieder aufgenommen wird. In der Super League kommt es am 20. Juni zum Re-Start. Bis Anfang August sollen die noch ausstehenden 13 Runden absolviert werden.

Ebenfalls im Verlauf der nächsten Wochen werden die Saisons in den Top-Ligen England und Italien aufgenommen, auch Spanien wagt einen Neustart. Bereits nächste Woche geht es in Österreich und Portugal weiter.

So geht es in den europäischen Ligen weiter Wiederaufnahme Ligabetrieb

Deutschland

16. Mai

Österreich 2. Juni

Portugal

3. Juni

Spanien 11. Juni

England 17. Juni

Schweiz 20. Juni

Italien 20. Juni

Niederlande Saison am 24. April abgebrochen Frankreich Saison am 30. April abgebrochen

Belgien Saison am 15. Mai abgebrochen

Doch nicht alle Fans kommen in den Genuss von Live-Fussball. So hat beispielsweise die Ligue 1 bereits Ende April entschieden, die Spielzeit abzubrechen. Paris Saint-Germain wurde frühzeitig als Meister ausgerufen.

Kein Meister in den Niederlanden

Ebenfalls nicht zu Ende gespielt werden die Saisons in Belgien und den Niederlanden. Während Brügge als belgischer Meister «gefeiert» werden darf, hat man sich in den Niederlanden dazu entschieden, in diesem Jahr keinen Titel zu vergeben. Ajax hatte die Tabelle zum Zeitpunkt des Abbruchs vor dem punktgleichen Alkmaar angeführt.

Überall dort, wo sich die Verantwortlichen für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs ausgesprochen haben, wird es in den kommenden Wochen zu Geisterspielen kommen. Wann Zuschauer wieder ins Stadion gelassen werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.