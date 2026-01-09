Am Freitag beginnt das Jahr 2026 in der Bundesliga mit dem Duell Frankfurt – Dortmund.

Legende: Einer der talentiertesten Teenager Der 17-jährige Lennart Karl könnte noch auf den deutschen WM-Zug aufspringen. IMAGO Images/Xinhua

Nur 19 Tage dauerte die Winterpause in der Bundesliga. Nicht einmal 3 Wochen, um die Batterien wieder aufzuladen und sich für die letzten 19 Partien der Saison 2025/26 vorzubereiten.

Aus sportlicher Sicht scheint die Messe bereits vor der Hälfte der Saison gelesen. Zu dominant agiert Bayern, das erst zweimal mit einem Remis Punkte liegen liess. So wackeln gleich mehrere Bundesliga-Rekorde:

In der Triple-Saison 2018/19 sammelten die Bayern 91 Punkte . Der aktuelle Punkteschnitt ist gar noch leicht höher.

. Der aktuelle Punkteschnitt ist gar noch leicht höher. Mehr als 100 Treffer schafften nur die Bayern in der Saison 1971/72. Bei 55 Toren nach 15 Spielen ist klar: Der Rekord wankt. Auch Robert Lewandowskis 41 Tore liegen für Harry Kane (19) in Reichweite.

schafften nur die Bayern in der Saison 1971/72. Bei 55 Toren nach 15 Spielen ist klar: Der Rekord wankt. Auch Robert Lewandowskis 41 Tore liegen für Harry Kane (19) in Reichweite. 2013/14 feierten die Bayern schon am 27. Spieltag den Meistertitel. Bei bereits 9 Zählern Vorsprung auf Dortmund ist auch diese Marke möglich.

Hinter dem Team von Vincent Kompany geht es enger zu und her. Zwischen dem BVB bis zu Frankfurt auf Platz 7 liegen nur 7 Zähler. Und auch im Tabellenkeller ist es spannend: Bremen auf Rang 10 hat bloss 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Resultate