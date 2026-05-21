Das Rückspiel muss entscheiden: In der Relegation trennen sich Wolfsburg und Paderborn 0:0.

Legende: Viel Kampf, keine Tore Wolfsburg muss den Unterschied gegen Paderborn auswärts machen. imago images/steinsiek.com

Nach halbem Pensum in der Barrage ist zwischen Wolfsburg und Paderborn alles offen. Die beiden Teams trennten sich im Hinspiel 0:0.

Wolfsburg kämpft um den Verbleib in der ersten Bundesliga. Im Heimspiel gegen den Zweitligisten Paderborn tat sich der Favorit aus Niedersachsen jedoch schwer – wenn auch nicht spielerisch, so doch im Abschluss. Trotz drückender Überlegenheit, 63 Prozent Ballbesitz und einem deutlichen Chancenplus von 16:2 Abschlüssen fand der Bundesligist keinen Weg am Abwehrbollwerk der Gäste vorbei.

Entscheidung am Pfingstmontag

Paderborn verteidigte solidarisch und konnte sich in den entscheidenden Momenten auf seinen starken Goalie Dennis Seimen verlassen. Die Nullnummer schmeichelt dem Unterklassigen, der offensiv kaum in Erscheinung trat, das torlose Remis aber erfolgreich über die Zeit rettete.

Damit ist vor dem Rückspiel am Montag in Paderborn alles offen. Der Traum des Zweitligisten vom neuerlichen Aufstieg in die höchste Spielklasse lebt weiter, während Wolfsburg im Kampf um den Ligaerhalt mehr denn je unter Druck steht.