Fast ein Jahr und insgesamt 30 Bundesliga-Partien dauerte die sieglose Serie von Schalke – eine Partie mehr und Schalke hätte den unrühmlichen Rekord von Tasmania Berlin eingestellt. Doch nun ist diese Serie beendet: Das Team unter der Führung des Schweizers Christian Gross schlug die TSG Hoffenheim in Gelsenkirchen gleich mit 4:0. Zu den Matchwinnern avancierten der US-Amerikaner Matthew Hoppe und der Marokkaner Amine Harit. Harit bereitete die ersten 3 Tore, alle von Hoppe erzielt, vor und krönte seine Leistung mit dem 4:0 für die «Königsblauen».

Schalke springt dank den 3 Punkten auf Tabellenplatz 17 und gibt die rote Laterne weiter an Mainz, das gegen Frankfurt (mit Djibril Sow) 0:2 verlor.

Steffen trifft bei Wolfsburg-Remis

Wolfsburg holte mit den Schweizern Renato Steffen und Kevin Mbabu einen verdienten Punkt beim Überraschungsteam Union Berlin. Die von Urs Fischer trainierten Unionern verspielten dabei in Überzahl eine 2:1-Führung. Wolfsburgs Knipser Wout Weghorst stellte in der 66. Minute per Penalty auf das 2:2-Schlussresultat. In der 10. Minute hatte der Schweizer Nati-Spieler Steffen per Kopf den Torreigen eröffnet.

Einen Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft musste Bayer Leverkusen hinnehmen. Die «Werkself» spielte gegen Abstiegskandidat Werder Bremen nur wenige Chancen heraus und musste sich mit einem 1:1 begnügen.

Freiburg fulminant

Der SC Freiburg hat erstmals in der Klubgeschichte fünfmal in Serie in der Bundesliga gewonnen. Die Breisgauer kamen gegen den FC Köln zu einem ungefährdeten 5:0-Sieg. Der ehemalige St. Galler Ermedin Demirovic schoss für Freiburg das 1:0 in der 18. Minute.