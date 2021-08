Borussia Dortmund feiert einen klaren 5:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt.

Union Berlin mit Urs Fischer und Bayer Leverkusen mit Gerardo Seoane trennen sich zum Liga-Auftakt 1:1.

Zum Auftakt der neuen Saison trennten sich am Freitag Mönchengladbach und Meister Bayern 1:1.

Mit Spannung wurde das Spiel das BVB gegen Eintracht Frankfurt erwartet. Beide Teams haben mit Marco Rose (BVB) und Oliver Glasner (Frankfurt) neue Trainer. Schnell war klar, wer zum Liga-Auftakt den besseren Start erwischt. Die Borussia aus Dortmund (mit Gregor Kobel und Manuel Akanji) dominierte von Anfang an das Geschehen klar und schoss in Halbzeit eins drei, eigentlich vier Tore. Marco Reus (23.), Thorgan Hazard (32.) und Erling Haaland (34.) netzten ein. Das Gegentor der Gäste zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielte ebenfalls ein Borusse. Felix Passlack (27.) traf per Eigentor (27.).

Legende: Zwei Tore, drei Assists Erling Haaland. Keystone

Giovanni Reyna (58.) und wieder Haaland (70.) legten in der 2. Halbzeit nach. Für die Eintracht traf noch Neuzugang Jens Petter Hauge (86.) zum 2:5 Endstand aus Frankfurter Sicht. Bester Mann vor 25'000 Zuschauern in Dortmund war Haaland mit drei Assists und zwei Toren. Reus erzielte sein 100. Bundesligator im schwarz-gelben Dress.

Schweizer Trainer-Duell endet Remis

In Berlin ist es gleich am 1. Spieltag zum Aufeinandertreffen der beiden Schweizer Bundesliga-Trainer gekommen. Urs Fischer mit Union Berlin traf auf Bayer Leverkusen mit Gerardo Seoane. Der ehemalige YB-Meistertrainer hätte sich vielleicht ein leichteres Los zu Beginn seiner Bundesliga-Karriere gewünscht, denn Union ist eine echte Heimmacht. 32 der 50 Punkte in der letzten Saison holten die «Eisernen» zuhause.

Audio Bundesliga: Remis im Schweizer Trainer-Duell 00:42 min abspielen. Laufzeit 00:42 Minuten.

So legte Union dann auch furios los und schoss nach 7 Minuten das Führungstor durch Taiwo Awoniyi. Die Bayer-Elf schüttelte sich kurz, um bereits 5 Minuten später durch Moussa Diaby auszugleichen. 11'006 Zuschauer im Stadion An der Alten Försterei sahen eine tolle Anfangsphase. Das Spiel flachte jedoch zunehmend ab. Torraumszenen blieben Mangelware, auch weil Union defensiv stark agierte. Es blieb beim Remis und Fischer und Seoane nahmen je einen Punkt mit.

Stuttgart mit Kantersieg gegen Fürth

Die Bundesliga-Rückkehr nach 8 Jahren Abstinenz hatte sich Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth sicher anders vorgestellt. Beim VfB Stuttgart setzte es eine 1:5-Klatsche ab. Stuttgart hingegen darf sich doppelt freuen: über den Heimsieg und die Tabellenführung.

Auch der VfL Wolfsburg (mit Kevin Mbabu und Renato Steffen) feierte einen Heimsieg gegen einen Aufsteiger. Gegen den VfL Bochum reichte es aber nur zu einem 1:0 – trotz langer Überzahl. Bereits in der 4. Minute sah Bochums Robert Tesche wegen Handspiels im Strafraum die rote Karte. Den fälligen Penalty verschoss Wout Weghorst. In der 22. Minute zeigte er sich treffsicherer und schoss das letztlich entscheidende 1:0 nach Einwurf-Assist von Mbabu.

In den weiteren zwei Partien siegte die TSG Hoffenheim beim FC Augsburg (mit Ruben Vargas) mit 4:0. Arminia Bielefeld (mit Cédric Brunner) und der SC Freiburg trennten sich 0:0.